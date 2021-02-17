Россия, Турция и Иран сделали совместное заявление по Сирии

Россия, Турция и Иран подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся соглашений по сирийскому Идлибу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подробно рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 15-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Россия, Турция, Иран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии.

"Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению", - говорится в документе.

Россия, Турция, Иран также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.