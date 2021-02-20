Военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

По меньшей мере один человек пострадал в результате ракетного обстрела военно-воздушной базы в иракском городе Балад, расположенном к северу от Багдада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что было выпущено по меньшей мере три ракеты. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Вечером в понедельник ракетному обстрелу подвергся район аэропорта Эрбиля в Ираке, где находится военная база, которую используют американские военные. Как информировал официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.