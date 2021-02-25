Египет планирует заказать 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Египет планирует заказать у России 10 млн доз вакцины "Спутник V" только на начальном этапе. Об этом сообщило Управление по лекарственным средствам страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время прорабатывается соглашение о поставке необходимого количества вакцины, которое на первоначальном этапе оценивается в 10 миллионов доз", - отметили в управлении.

Египет стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V".