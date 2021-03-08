Запущенный хуситами дрон атаковал нефтехранилище в порту Рас-Танура

Запущенный хуситами заминированный беспилотник упал в районе нефтехранилища в порту Рас-Танура в саудовской провинции Эш-Шаркия (Восточный регион), не причинив человеческого и материального ущерба. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство энергетики королевства.

"Одно из нефтехранилищ в порту Рас-Танура в Восточном регионе, который является одним из крупнейших в мире портов для отгрузки нефти, было атаковано беспилотником со стороны моря, - сказал официальный источник в министерстве. - Попытка нападения не привела ни к гибели людей, ни к материальному ущербу".

Кроме того, по его словам, обломки одной из запущенных баллистических ракет упали недалеко от жилого района в городе Дахран, где проживают тысячи сотрудников компании Saudi Aramco и их семьи разных национальностей. Это нападение, отметил он, не привело ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, в том числе нефтяной инфраструктуре.