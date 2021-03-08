Открытие школ в Ливане после карантинного режима перенесли на 22 марта

Власти Ливана в связи с пандемией приняли решение отложить возобновление занятий в школах до 22 марта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил исполняющий обязанности министра просвещения и высшего образования республики Тарек Маджзуб.

Правительство планировало с 1 марта начать занятия в школах и вузах, которые были прерваны более года назад из-за пандемии, а школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. Однако по причине значительного роста числа инфицированных в период 1-7 марта открытие учебных заведений решено отложить.

Межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом сохранил в силе ограничения на передвижение в вечерние и ночные часы для большинства населения, комендантский час действует с 20:00 до 05:00.