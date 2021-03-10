Власти Марокко одобрили применение российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Марокко одобрило использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в среду ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили, передает Trend.

"В Марокко состоялась регистрация сроком на один год в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения на территории королевства", - сказал он.