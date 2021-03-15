Число жертв из-за отключения кислорода в больнице в Иордании увеличилось до девяти

Число пациентов, умерших в больнице иорданского города Эс-Салт (29 км от Аммана) по причине прекращения подачи кислорода в отделение интенсивной терапии, достигло девяти. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Маядин". По его данным, все они были госпитализированы после заражения коронавирусом. Инцидент произошел в субботу, когда стало известно о гибели шести пациентов, еще трое умерли в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госминистр информации Сахр Дудин в заявлении на пресс-конференции в Аммане отметил, что "власти продолжают расследование, по какой причине произошло отключение кислорода, и поместили под стражу главного врача больницы Абдель Раззака аль-Хашмана, а также еще четверых сотрудников из медперсонала".

Смерть пациентов в больнице Эс-Салта вызвала широкий общественный резонанс, для обсуждения этого чрезвычайного происшествия в воскресенье собрался на экстренное заседание парламент. Группа из 20 депутатов внесла предложение рассмотреть вопрос о вотуме доверия правительству во главе с Бишером аль-Хасауном. Сам премьер-министр назвал происшедшее "страшной ошибкой, которая не может быть ничем оправдана".

Король Абдалла II, который утвердил отставку министра здравоохранения Назира Обейдата, лично посетил больницу и выразил соболезнование родственникам скончавшихся пациентов.