Ливан получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлена на территорию Ливана на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Препарат будет предоставляться для вакцинации через медицинские учреждения.

Минздрав Ливана зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 5 февраля.

По последним данным, обнародованным ливанским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 426 977 случаев заражения коронавирусом, более 380 тыс. пациентов поправились, зафиксировано 5 536 летальных исходов.