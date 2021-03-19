Ливан получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе

Арабские страны 19 марта 2021 01:54 (UTC+04:00)
Ливан получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлена на территорию Ливана на следующей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Препарат будет предоставляться для вакцинации через медицинские учреждения.

Минздрав Ливана зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 5 февраля.

По последним данным, обнародованным ливанским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 426 977 случаев заражения коронавирусом, более 380 тыс. пациентов поправились, зафиксировано 5 536 летальных исходов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для автомобилей
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для автомобилей
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение топливного насоса
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение топливного насоса
Узбекистан попросил Россию ускорить поставки поездов для метро, а также пригородных электричек
Узбекистан попросил Россию ускорить поставки поездов для метро, а также пригородных электричек
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Спорт 02:09
Ливан получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе Арабские страны 01:54
Канада продлила режим закрытия границы с США до 21 апреля США 01:36
В мире за сутки выявлено более 511 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 01:18
Германия возобновляет применение вакцины AstraZeneca Европа 00:57
"Тоттенхэм" не сумел выйти в четвертьфинал Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо" Спорт 00:41
Сенат Конгресса утвердил Хавьера Бесерру на пост главы Минздрава США 00:26
OMV Petrom создаст операционную компанию в Грузии Энергетика 00:01
Парижский книжный салон 2021 года отменили из-за пандемии Культура 18 марта 23:56
Народный художник Ариф Гусейнов расскажет все об узорах Новруза (ФОТО) Культура 18 марта 23:55
Народный артист Азербайджана организует Международный конкурс красоты (ВИДЕО) Звёздный мир 18 марта 23:49
Сенат Конгресса США утвердил Бернса на посту директора ЦРУ США 18 марта 23:48
Франция вводит карантин в 16 департаментах страны на четыре недели Европа 18 марта 23:34
Коллектив Русской драмы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденами, медалями и почетными званиями Культура 18 марта 23:15
Джейхун Байрамов встретился с послами ОИС в Азербайджане (ФОТО) Политика 18 марта 23:15
SOCAR Trading примет участие в тендере на создание мощностей по производству СПГ в Южной Африке Энергетика 18 марта 23:10
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 Энергетика 18 марта 22:46
Спикер Милли Меджлиса встретилась с послом Беларуси в Азербайджане Политика 18 марта 22:29
Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной Европа 18 марта 22:21
В Зангилане разбит «Сад братства» Азербайджана и Турции (ФОТО) Экономика 18 марта 21:58
IFC, SECO и BMF работают с Нацбанком Грузии над разработкой таксономии зеленого финансирования Бизнес 18 марта 21:38
Обнародована активность ОАЭ на бирже Туркменистана в феврале Бизнес 18 марта 21:25
Объем торговли между Ираном и африканскими странами за 10 месяцев достиг $402 млн. Экономика 18 марта 21:12
Завершились оперативно-тактические учения азербайджанской армии (ВИДЕО) Политика 18 марта 21:01
Грузия строит новый морской терминал в порту Поти Строительство 18 марта 20:54
Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии снизилась Финансы 18 марта 20:48
«Туркменнебит» объявляет тендер на закупку специализированной техники Тендеры 18 марта 20:39
ЗАО «Бакинский метрополитен» закупит хозтовары Тендеры 18 марта 20:34
В Азербайджане будут проведены масштабные земельно-полевые исследования Экономика 18 марта 20:24
Скончался 42-летний актер и телеведущий Рамиз Гусейнзаде (ВИДЕО) Социум 18 марта 20:22
В Азербайджане улучшается финансовая грамотность Бизнес 18 марта 20:14
Нефтегазовые компании Казахстана перенимают опыт Татнефть в области современных технологий Энергетика 18 марта 20:02
Туркменабатская хлопкопрядильная фабрика перевыполнила производственный план Бизнес 18 марта 19:42
В Минэкономики Азербайджана поступило 470 обращений в связи с предпринимательской деятельностью на освобожденных территориях Экономика 18 марта 19:26
Сальдо торгового оборота Азербайджана с Турцией осталось положительным Бизнес 18 марта 19:15
Проект по «возврату НДС» востребован в Азербайджане Экономика 18 марта 19:12
Азербайджанское гражданство получили 20 членов семей шехидов и раненых участников войны (ФОТО) Общество 18 марта 19:04
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для автомобилей Тендеры 18 марта 18:59
МИД Туркменистана объявил тендер на поставку оборудования Тендеры 18 марта 18:58
Расследуется факт выдачи дипломов студентам Бакинского исламского университета Азербайджан 18 марта 18:57
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение топливного насоса Тендеры 18 марта 18:55
Фонд "YAŞAT" откроет счета на 5000 манатов для новорожденных детей еще двух шехидов (ФОТО) Общество 18 марта 18:51
Ассоциация страховщиков обнародовала объём выплат азербайджанским военнослужащим Финансы 18 марта 18:48
Азербайджанская армия, в отличие от армян, не убивала мирных жителей - депутат Милли Меджлиса Политика 18 марта 18:47
Словацкие инвесторы реализуют крупные инфраструктурные проекты в Грузии Бизнес 18 марта 18:36
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $180 млн Энергетика 18 марта 18:35
Я сторонник снижения интенсивности внутришкольных оцениваний в Азербайджане — министр Азербайджан 18 марта 18:28
Глава Научного совета TƏBİB рассказал о самых опасных носителях коронавируса Общество 18 марта 18:28
Туркменистан и Казахстан имеют потенциал сотрудничества в сфере морского транспорта Транспорт 18 марта 18:26
Загрузите приложение “Nar+” и воспользуйтесь специальными бонусами! ИКТ 18 марта 18:25
В рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария сварено более 100 км. труб Энергетика 18 марта 18:24
Применяемая в Азербайджане вакцина защищает и от нового штамма коронавируса – ТƏBİB Общество 18 марта 18:10
Газпромбанк прогнозирует сохранение процентной ставки ЦБ Азербайджана на уровне 6,25% Финансы 18 марта 18:06
В Азербайджане срок наказания 3-х приговоренных к пожизненному заключению лиц сокращен до 25 лет Общество 18 марта 18:03
Министр образования Азербайджана прокомментировал возможность закрытия школ Общество 18 марта 18:00
Предпринимателей Нахчывана ознакомили с деятельностью Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) Экономика 18 марта 17:51
В послевоенный период в результате взрыва 15-ти мин в Азербайджане погибло 14 человек Азербайджан 18 марта 17:49
Завершены геодезические изыскания в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 18 марта 17:45
Вопрос о тяжести школьных портфелей решен – Эмин Амруллаев Общество 18 марта 17:41
Министр образования Азербайджана назвал запланированный срок приема в первые классы школ Общество 18 марта 17:38
Экспорт нефти из Азербайджана в Испанию превысил $170 млн с начала года Энергетика 18 марта 17:34
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Европа 18 марта 17:32
Количество клиентских счетов в азербайджанских банках выросло Финансы 18 марта 17:29
Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр Общество 18 марта 17:28
ЕС начинает новый проект Twinning с грузинским регулятором энергетики Энергетика 18 марта 17:25
Для интерконнектора Греция-Болгария выделен первый транш средств в рамках OPIC Энергетика 18 марта 17:25
Учебник «История Карабаха» будет переименован в «Историю победы Карабаха» Общество 18 марта 17:12
Турция и Казахстана намерены довести объем товарооборота до $10 млн Казахстан 18 марта 17:09
Минобразования Азербайджана подвело итоги опроса в связи с качеством образования Общество 18 марта 17:09
Министр образования Азербайджана назвал число учащихся школ, заразившихся COVID-19 Общество 18 марта 17:08
Yelo Bank создает для студентов новые карьерные возможности Экономика 18 марта 17:06
ТЭС Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов ежегодно обеспечивает электроэнергией 100 тыс. семей - министр Бизнес 18 марта 17:03
Google планирует потратить более $7 млрд на расширение США 18 марта 16:56
В Азербайджане затягивается процесс сертификации учителей - минобразования Общество 18 марта 16:53
В Азербайджане обнародовано число помилованных заключенных Политика 18 марта 16:52
В Азербайджане вакцинацию прошли свыше 40 тыс. учителей Общество 18 марта 16:49
В Баку состоялась презентация книг выдающегося писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова (ФОТО) Культура 18 марта 16:46
Для Ирана очень важна стабильность и устойчивая безопасность в регионе — посол Политика 18 марта 16:46
В Пакистан доставили первую партию вакцины "Спутник V" Другие страны 18 марта 16:30
Часто болеющие дети и их лечение Общество 18 марта 16:30
Около 80% расчетов по импорту в Азербайджане было реализовано посредством СКВ Бизнес 18 марта 16:24
Названо число иностранцев, работающих в Азербайджане в 2020 г. Экономика 18 марта 16:23
Азербайджан и Иран могут довести двусторонний товарооборот до $3 млрд в год Экономика 18 марта 16:17
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц Политика 18 марта 16:14
В Сумгайыте продолжается строительство нового стадиона (ФОТО) Общество 18 марта 15:55
В Азербайджане ежегодно реконструируется порядка 800 км. сельских дорог - Госагентство Экономика 18 марта 15:50
В Азербайджане выявлено еще 933 случая заражения коронавирусом, 256 человек вылечились Общество 18 марта 15:48
Утверждено изменение штатного числа СГБ Азербайджана Политика 18 марта 15:47
Процесс приема в IBA Tech Академию запущен! Экономика 18 марта 15:43
Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества - Джо Байден Политика 18 марта 15:40
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 18 марта 15:40
Завершен первый этап проекта по восстановлению стен Шушинской крепости (ФОТО) Общество 18 марта 15:39
Центробанк Турции повысил учётную ставку до 19% Турция 18 марта 15:34
ВОЗ: В странах Европы сейчас число жертв COVID-19 выше, чем в это время в 2020 году Европа 18 марта 15:33
Праздник вещих снов - воображение азербайджанской певицы. Это приговор или вариант судьбы? (ВИДЕО) Звёздный мир 18 марта 15:29
Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня Армения 18 марта 15:28
В Европейском бюро ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски Европа 18 марта 15:26
Президент Ильхам Алиев подписал указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях Политика 18 марта 15:16
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия новых воинских частей (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 марта 15:11
Для развития отношений с Азербайджаном не существует никаких политических препятствий - посол Ирана Политика 18 марта 14:58
Все новости