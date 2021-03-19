Саудовская Аравия подтвердила, что ее НПЗ в Эр-Рияде был атакован дронами

Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco вблизи Эр-Рияда рано утром в пятницу был атакован ударами дронов, в результате чего возник пожар. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило саудовское агентство печати SPA.

Нападение не привело к жертвам, никто не погиб. Также инцидент не отразится на приеме нефти и поставках нефтепродуктов, передает его слова агентство. Пожар также был взят под контроль, добавил он.