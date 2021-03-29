Президент Египта заявил, что проблема с севшим на мель в Суэцком канале судном разрешена

Кризисная ситуация, возникшая из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Green, успешно разрешена, несмотря на огромные технические сложности. Об этом объявил в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Египтянам удалось разрешить кризис с севшим на мель судном", - сказал он.