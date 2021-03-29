Ирак планирует увеличить добычу нефти до 8 млн баррелей в сутки к 2029 году

Ирак планирует нарастить мощности по добыче нефти с нынешних 4,8 млн баррелей в сутки до 8 млн к 2029 году. Об этом заявил в понедельник министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ирак намерен увеличить производственные мощности по добыче нефти до 8 млн баррелей в сутки к 2029 году по сравнению с нынешними 4,8 млн, - цитирует министра телеканал Al Arabiya. - В дальнейшем этот показатель может возрасти до 12 млн баррелей в сутки". Джабер считает, что данный план не противоречит соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи для поддержания стабильности мировых рынков нефти.

"Постепенное увеличение добычи будет обеспечено за счет существующих месторождений нефти Меджнун, Зубейр и Румейла", - указал министр. Джабер также сообщил о планах нарастить производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов Ирака, чтобы избавиться от необходимости импортировать топливо. Ирак, по его словам, готов предпринять аналогичные шаги в газовом секторе: повысить уровень добычи до 40-50 млрд кубометров в год к 2025 году по сравнению с нынешними 15 млрд кубометров.

Кроме того, министр сообщил о заключении рамочного соглашения о строительстве нефтепровода из иракской Басры до порта Акаба в Иордании, что, по оценкам, займет около года.