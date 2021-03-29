Снятое с мели судно из-за ветра вновь встало почти поперек Суэцкого канала
Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, при этом, несмотря на изменение позиции, судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится.
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