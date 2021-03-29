Марокко приостановило авиасообщение с Францией и Испанией

Власти Марокко приняли решение временно приостановить авиасообщение с Францией и Испанией в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник информационный портал Le360 со ссылкой на источники во властных структурах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полеты пассажирских самолетов из Марокко во Францию и Испанию, а также в обратном направлении приостанавливаются до дальнейшего уведомления с 30 марта.

Как ранее пояснил портал, власти королевства обеспокоены появлением и распространением новых штаммов коронавируса. Кроме того, правительство Марокко демонстрирует максимальную осторожность в период кампании по вакцинации населения, которая длится с конца января.