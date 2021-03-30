Международные доноры выделили Сирии €5,3 млрд помощи и €5,9 млрд кредитов

Международные доноры выделили €5,3 млрд помощи в виде грантов сирийским сообществам и беженцам, а также принимающим их странам региона, и еще €5,9 млрд будут предоставлены в виде кредитов. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Международные доноры выделили €5,3 млрд помощи в виде грантов. Из них €3,6 млрд будут доступны уже в 2021 году, €1,7 млрд - в 2022 году и позднее. Помимо этого, международные финансовые институты выделили €5,9 млрд в виде кредитов", - сообщил Ленарчич.

Эти деньги должны быть через международные организации направлены на поддержку "наиболее уязвимых сообществ на территории Сирии", а также на поддержку беженцев в государствах региона, в том числе в Турции, Ливане и Иордании.