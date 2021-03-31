Цены на нефть перешли к росту перед встречей ОПЕК+

Арабские страны 31 марта 2021 10:35 (UTC+04:00)
Цены на нефть перешли к росту перед встречей ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут в среду утром после снижения во вторник более чем на 1%, инвесторы ожидают встреч ОПЕК+ в среду и четверг, свидетельствуют данные торгов, сообщает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58% — до 64,54 доллара, майских — на 0,8%, до 64,65 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,58% — до 60,9 доллара за баррель. Во вторник нефть подешевела на 1,3-1,6%.

Внимание рынков сосредоточено вокруг сделки ОПЕК+ по снижению добычи. Во вторник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса отметил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к меняющимся условиям на рынке нефти, где все еще сохраняется неопределенность.

Окончательное решение по параметрам сделки в мае должно быть принято по итогам заседаний ОПЕК+, которые пройдут 31 марта и 1 апреля — министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно. Рынки ожидают, что условия сделки могут быть сохранены.

Данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за прошлую неделю не оказывают заметного давления на котировки. Согласно данным API, за неделю по 26 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 миллиона баррелей. Это может быть уже шестая неделя роста запасов подряд. Аналитики при этом полагают, что запасы выросли только на 0,1 миллиона баррелей. Теперь трейдеры ждут официальной статистики от минэнерго США.

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