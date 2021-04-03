В Иордании предотвратили попытку госпереворота

Иорданское агентство Петра сообщило в субботу об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы. В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь панарабский телеканал "Аль-Маядин" передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашний арест был помещен в своем дворце бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Кроме того, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен, которые подозреваются в участии в заговоре.

Однако официальный источник в Аммане опроверг информацию, касающуюся бывшего наследника престола. "Принц Хамза не находится под арестом и никак не ограничен в свободе перемещений, вопреки тому, что передали некоторые СМИ", - подчеркнул источник в заявлении агентству Петра.

40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он сводный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 гг. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.