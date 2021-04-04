ЕС намерен предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса
Европейские страны намерены в кратчайшие сроки предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Триполи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Европейский союз "будет работать над тем, чтобы в срочном порядке предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса", отметил Мишель, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al-Ahrar.
Глава Евросовета также подчеркнул, что "ЕС поддержит восстановление Ливии, если ливийскую территорию покинут наемники и иностранные военные".
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