ЕС намерен предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса

Европейские страны намерены в кратчайшие сроки предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Триполи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Европейский союз "будет работать над тем, чтобы в срочном порядке предоставить Ливии 50 тыс. доз вакцины от коронавируса", отметил Мишель, слова которого привел ливийский телеканал Libya Al-Ahrar.

Глава Евросовета также подчеркнул, что "ЕС поддержит восстановление Ливии, если ливийскую территорию покинут наемники и иностранные военные".