МИД Иордании сообщил о заговоре принца Хамзы с другими государствами

Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании в заговоре с иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил журналистам в воскресенье глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции коснулся ситуации в стране, подтвердив арест около 20 человек, которые планировали переворот. Он не назвал, какие государства были в заговоре с принцем. Как сообщалось, принц Хамза находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации BBC его адвокатом, принц обвинил власти в коррупции и некомпетентности.

По его словам, властям не понравился ряд проведенных им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.