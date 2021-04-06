Etihad Airways запустила регулярный рейс из Абу-Даби в Тель-Авив

Эмиратская авиакомпания Etihad Airways запустила во вторник прямой регулярный рейс в Израиль из Абу-Даби. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, полет из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива занял порядка трех с половиной часов. По данным газеты, на борту Boeing 787 Dreamliner прибыли несколько десятков человек, так как въезд в Израиль для иностранцев пока закрыт в связи с введенными властями страны ограничениями для предупреждения распространения коронавируса.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений. 20 октября прошлого года представители двух стран подписали в аэропорту Бен-Гурион соглашения об авиационном сообщении и безвизовом режиме, которое предусматривает 28 регулярных рейсов в неделю между Израилем и ОАЭ и неограниченное количество чартерных рейсов из аэропорта Рамон на юге еврейского государства в Абу-Даби и Дубай.