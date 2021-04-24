Из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, система ПВО "Железный купол" перехватила одну из них. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа, одна из них перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности [на границе с сектором]", - говорится в заявлении военных.