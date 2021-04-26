В армии Израиля сообщили, что радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету

Палестинские радикалы в воскресенье выпустили одну ракету из сектора Газа по израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несколько минут назад террористы в Газе выпустили ракету по Израилю", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу произошел самый мощный ракетный обстрел Израиля с февраля 2020 года, когда за сутки по еврейскому государству радикалы из Газы выпустили порядка 80 снарядов. Единичные ракетные обстрелы после перерыва в несколько месяцев возобновились в конце прошлого года.

В субботу армейская пресс-служба сообщила, что начальник Генерального штаба израильской армии Авив Кохави из-за обострения ситуации на границе с сектором Газа принял решение отложить запланированную на ближайшее время поездку в США.