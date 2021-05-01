В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик

Жительница города Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Худа аль-Матруши стала первым в этой стране автомехаником и открыла собственную мастерскую. С открытием предприятия ее поздравил наследный принц Абу-Даби, столицы ОАЭ, Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила женщина в пятницу на своей странице в Instagram.

По состоянию на 13:00 по местному времени субботы видео собрало более 120 тыс. просмотров в социальных сетях. В опубликованном ролике наследный принц жалуется, что у него сломалась машина. В ответ 36-летняя аль-Матруши признается, что она уже 16 лет ремонтирует автомобили, однако раньше это было только хобби, а не профессией.

"Я люблю эту работу и начала ремонтировать автомобили 16 лет назад, но открыла мастерскую только сейчас", - подчеркивает она.

"Мы гордимся, что в нашей стране есть такие замечательные люди, и поддерживаем вас", - добавляет аль-Нахайян.