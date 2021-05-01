Представители Госдепа и Пентагона посетят ОАЭ, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию

Представители Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме посетят с 1 по 7 мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию, где обсудят региональные вопросы, изменение климата и энергетику. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В состав делегации входят советник Госдепартамента Дерек Чоллет, координатор СНБ по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худ и первый заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул.

"Делегация встретится с представителями властей и подтвердит долгосрочные связи с данными странами в сферах политики, экономики, культуры и безопасности", - отмечается в тексте. В ОАЭ американские эмиссары обсудят укрепление стратегического партнерства, в том числе путем взаимодействия в борьбе с глобальным потеплением и в обеспечении чистой энергии. Повестка в Иордании включает региональные вопросы и ход экономических реформ в королевстве. В Египте делегация намерена рассмотреть двусторонние вопросы и ситуацию с правами человека.

В Эр-Рияде представители американских ведомств выразят приверженность обеспечению безопасности Саудовской Аравии и обсудят урегулирование конфликта в Йемене. Также будут затронуты темы прав человека, сотрудничества по климату и диверсификации экономики королевства.