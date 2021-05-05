В Ираке несколько человек погибли и пострадали при атаке на нефтяное месторождение

Министерство нефти Ирака подтвердило информацию об атаке на нефтяное месторождение, расположенное на севере республики. Как утверждается в распространенном в среду заявлении ведомства, в результате инцидента "погибли и получили ранения несколько сотрудников службы безопасности и полиции". Точное число жертв и пострадавших не называется, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что рано утром в среду нападению подверглось месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук. Неизвестными были подорваны две нефтяные скважины, в результате чего возникли пожары. На одной из скважин возгорание удалось быстро потушить, на другой работы по тушению пожара все еще продолжаются.

Министерство нефти резко осудило террористические атаки, совершаемые на иракские нефтяные объекты, и пообещало приложить все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источники информировало о нападении, совершенном неизвестными на две нефтяные скважины недалеко от Киркука при помощи взрывных устройств. По сведениям агентства, атака "не отразилась на процессе нефтедобычи и не повлекла за собой значимого материального ущерба".