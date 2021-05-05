В Ираке несколько человек погибли и пострадали при атаке на нефтяное месторождение

Арабские страны 5 мая 2021 12:32 (UTC+04:00)
В Ираке несколько человек погибли и пострадали при атаке на нефтяное месторождение

Министерство нефти Ирака подтвердило информацию об атаке на нефтяное месторождение, расположенное на севере республики. Как утверждается в распространенном в среду заявлении ведомства, в результате инцидента "погибли и получили ранения несколько сотрудников службы безопасности и полиции". Точное число жертв и пострадавших не называется, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что рано утром в среду нападению подверглось месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук. Неизвестными были подорваны две нефтяные скважины, в результате чего возникли пожары. На одной из скважин возгорание удалось быстро потушить, на другой работы по тушению пожара все еще продолжаются.

Министерство нефти резко осудило террористические атаки, совершаемые на иракские нефтяные объекты, и пообещало приложить все усилия для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтяного сектора страны.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источники информировало о нападении, совершенном неизвестными на две нефтяные скважины недалеко от Киркука при помощи взрывных устройств. По сведениям агентства, атака "не отразилась на процессе нефтедобычи и не повлекла за собой значимого материального ущерба".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Все о музеях, или «Что? Где? Когда?» для 20 азербайджанских команд
Все о музеях, или «Что? Где? Когда?» для 20 азербайджанских команд
Произведением азербайджанского композитора откроется Международный фестиваль имени Рудольфа Нуриева
Произведением азербайджанского композитора откроется Международный фестиваль имени Рудольфа Нуриева
Басгал для детей – литературное путешествие с Бахрамом Багирзаде
Басгал для детей – литературное путешествие с Бахрамом Багирзаде
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Синоптик рассказала, сколько продлится ветреная погода в Баку Общество 12:48
Коронавирус в Израиле: Около 1200 зараженных, за сутки ни один больной COVID-19 не умер Израиль 12:46
Назначен новый руководитель телерадиокомпании "Space" Общество 12:36
Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:35
В Ираке несколько человек погибли и пострадали при атаке на нефтяное месторождение Арабские страны 12:32
Узбекско-корейское СП закупит автошины Тендеры 12:29
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,5 Россия 12:22
Столица Туркменистана стала кандидатом на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО Туркменистан 12:19
Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан Политика 12:18
Азербайджан стремится расширить свои возможности в области машиностроения - эксперт Бизнес 12:15
В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:13
Возобновляются паcсажироперевозки по ж/д линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт Общество 12:07
Туркменистан принял участие во встрече ОБСЕ по кибербезопасности Туркменистан 12:03
Finnair в апреле сократила объем пассажироперевозок на 6,3% Европа 11:58
Сильный ветер повалил в Баку 15 деревьев (ФОТО) Происшествия 11:57
В марте 2021 г. мировой спрос на авиаперевозки вырос на более чем 7% Транспорт 11:53
На севере Азербайджана выпал снег - фактическая погода Общество 11:48
Более 2 тыс. человек погибли из-за миграционных мер Евросоюза Европа 11:47
Визит премьера Грузии в Азербайджан придаст новый импульс двусторонним отношениям - посол Бизнес 11:35
Небольшой самолет упал на жилой дом в Миссисипи США 11:34
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 11:33
В Турции возросло количество зарегистрированных туркменских компаний Турция 11:25
В Азербайджане увеличен размер пенсий 12 809 человек Экономика 11:25
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:13
Фикрет Годжа будет похоронен сегодня в Первой Аллее почетного захоронения в Баку Социум 11:10
Товарооборот между Узбекистаном и Латвией сократился в 2020 году Узбекистан 11:01
Названы районы Баку, лидирующие по числу выявленных случаев заражения COVID-19 Общество 10:56
В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку Общество 10:50
Подготовлена Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку (Эксклюзив) Общество 10:45
В I квартале 2021 г. тюркоязычные страны увеличили импорт из Турции Турция 10:32
На ферганском НПЗ разработали улучшенный вид авиационного бензина Б-92 Узбекистан 10:31
Узбекистан и Япония наращивают сотрудничество в энергетической сфере Узбекистан 10:28
Турецкие компании ведут переговоры с "Газпромом" о новых поставках природного газа Турция 10:26
Золото в Азербайджане подешевело Бизнес 10:23
В Израиле утвердили генплан развития рынка электроэнергии до 2050 года Израиль 10:17
В Калифорнии неизвестный ударил ножом двух женщин азиатского происхождения США 10:17
Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в марте превысил $90 млн Турция 10:16
В Иране успешно испытали на людях вакцину от коронавируса собственной разработки Общество 10:12
Агентство по развитию МСБ Азербайджана повышает информированность предпринимателей Экономика 10:11
В Баку восстанавливают легендарный "Луна-парк" - Trend TV Общество 10:03
С начала года Турция экспортировала автомобили на сумму свыше $10 млрд. Турция 10:03
Всё для Победы! - в Баку открылась выставка фотокопий военных экспонатов из музеев России (ФОТО) Социум 09:57
Манат подорожал к евро и лире Финансы 09:39
Еще пять госструктур Азербайджана перейдут на G-Cloud ИКТ 09:38
Греческий проект по производству "зеленого" водорода будет связан с TAP Энергетика 09:35
Новое холодильное хозяйство построят на востоке Грузии Грузия 09:25
В I квартале 2021 г. страны ОИС увеличили импорт из Турции Турция 09:15
Турция значительно увеличила экспорт электротоваров Турция 09:09
Скончался народный поэт Азербайджана Фикрет Годжа Общество 09:07
Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25 Другие страны 08:56
В Афганистане один человек погиб при подрыве автобуса с врачами Другие страны 08:28
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызстан 08:15
Азербайджанские банки будут стремиться расширить платежи посредством NFC - MasterCard Экономика 08:09
2298 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:00
Число умерших от COVID-19 в мире за неделю превысило 93 тыс. В мире 07:52
Торговый потенциал между Ираном и Оманом составляет $5 млрд Экономика 07:43
Первый завод по производству стекловолокна построят в Грузии Грузия 07:30
В Британии людям старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса Европа 07:12
Аукцион Sotheby's впервые ввел оплату криптовалютой на торгах за картину Бэнкси В мире 06:44
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,55 млн человек Турция 06:25
Правительство Японии может продлить действие ЧС из-за коронавируса Другие страны 06:00
Президент Эрдоган и король Салман обсудили двусторонние отношения Турция 05:41
SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink В мире 05:17
Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с катастрофой в метро Другие страны 04:52
Госдеп: на встрече G7 в Лондоне больше всего времени ушло на обсуждение РФ и КНР США 04:27
В Румынии начались учения НАТО Dacia 21 Livex Европа 03:40
Байден и наследный принц Абу-Даби провели телефонные переговоры США 03:11
Истек срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов Израиль 02:45
Глава Минфина США не считает нужным повышение процентной ставки ФРС США 02:22
Nissan продает свою долю в Daimler на сумму €1,19 млрд Экономика 01:57
Трамп запустил онлайн-платформу для публикации обращений к своим сторонникам США 01:39
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане Другие страны 01:14
"Манчестер Сити" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов Спорт 00:59
США планируют к 4 июля передать другим странам примерно 10% своих доз вакцины от COVID-19 США 00:45
Один человек погиб во время поножовщины в торговом центре Лондона Европа 00:28
Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне США 00:15
В I квартале 2021 г. Туркменистан сократил импорт автомобилей из Турции Турция 00:01
Нацбанк Грузии прогнозирует рост безнадежных кредитов Грузия 4 мая 23:54
В мире за сутки выявили более 644 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 4 мая 23:37
Польша воспринимает Грузию как сторонника евроинтеграции в рамках Восточного партнерства Энергетика 4 мая 23:19
Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 24 Другие страны 4 мая 23:05
Омбудсмен Азербайджана побывала в воинской части ВМС (ФОТО) Общество 4 мая 22:58
Премьер-министр Грузии совершит визит в Азербайджан Политика 4 мая 22:49
Албано-удинская религиозная община Азербайджана посетила Худавенгский монастырь Общество 4 мая 22:43
В рамках конкурса «Восхождение» организован вебинар с презентацией вице-президента ВР (ФОТО) Общество 4 мая 22:23
Иран считает, что отказ США от снятия всех санкций завершит диалог в Вене Ядерная программа 4 мая 22:13
Посол Турции в Азербайджане посетил Парк военных трофеев в Баку (ФОТО) Политика 4 мая 22:00
В некоторых постановлениях Кабмина Азербайджана условная финансовая единица заменена цифрами Экономика 4 мая 21:56
Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО) Общество 4 мая 21:44
Все о музеях, или «Что? Где? Когда?» для 20 азербайджанских команд Культура 4 мая 21:35
Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул Бизнес 4 мая 21:34
Оксфордский институт о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана Энергетика 4 мая 21:33
Блинкен заявил, что США выступают против "Северного потока - 2" США 4 мая 21:21
В Грузии выявлено 788 новых случаев коронавируса Грузия 4 мая 21:02
В Азербайджане увеличены штрафы за незаконный лов рыбы, занесенной в Красную книгу Экономика 4 мая 20:22
МИД Латвии о реализованных в Грузии проектах Бизнес 4 мая 20:06
В Азербайджане изменились правила назначения и выплаты студенческих стипендий Политика 4 мая 19:50
Обучение студентов из социально уязвимых групп в Азербайджане и в этом году будет оплачиваться государством Общество 4 мая 19:38
В Азербайджане выросло число вмешательств в водные объекты Общество 4 мая 19:24
Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес - депутат Политика 4 мая 18:59
Все новости