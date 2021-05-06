Министр сельского хозяйства Узбекистана провел ряд переговоров в Саудовской Аравии

В рамках участия узбекской делегации на очередном заседании Межправительственной комиссии с Королевством Саудовская Аравия министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев отдельно встретился с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Абдулрахманом аль-Фадли, а также с представителями одного из крупнейших финансовых институтов Саудовской Аравии Фонда сельскохозяйственного развития и другими саудовскими инвестиционными компаниями в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, в т.ч. «Салик», «Савола», «Алмараи», «Ал-Ражҳи Интернайшнал», «Тамими Груп», «Херфай», «Аль Мехбаж», «Сабик» и «Ал-Балик», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В ходе переговоров с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства КСА Абдулрахманом аль-Фадли стороны рассмотрели возможности организации в Королевстве Саудовской Аравии осенью 2021 года Агрофорума и выставки продукции узбекских сельхозпроизводителей.

Министр сельского хозяйства РУ Жамшид Ходжаев и министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Абдулрахман аль-Фадли

Также были обсуждены вопросы освоения земель и внедрения новых технологий с привлечением инвестиций саудовских бизнесменов в сельскохозяйственный сектор Узбекистана и создания дополнительных возможностей для саудовских компаний. А. аль-Фадли выразил готовность расширить инвестиции в агросектор республики, «занимающей центральное место в ЦА и осуществляющей координирующую роль в регионе».

Саудовская сторона также проявила заинтересованность к сотрудничеству по системе «экстеншн», в том числе с участием частного сектора, в рамках запущенной в Узбекистане новой системы знаний, инноваций и агроуслуг – AKIS. Достигнута договоренность по установлению кооперации между ведущими научными и образовательными центрами в сельскохозяйственной сфере.

Стороны также обсудили возможный обмен опытом по реализуемым КСА программам «Saudi Arabia Green Initiative» и «Middle East Green Initiative», направленным на восстановление, сохранение и устойчивое управление 1 млрд. га земли в стране и ближневосточном регионе путем высадки более 60 млрд. деревьев к 2040 г.

Саудовская сторона также выразила заинтересованность в участии своих компаний в сфере переработки продукции животноводства и импорта готовых мясных изделий из Узбекистана. Достигнута договоренность по организации визита делегации сельхозпредприятий в Узбекистан в июне 2021 года.

В рамках встреч министра сельского хозяйства Ж.Ходжаева с саудовскими инвестиционными компаниями были обсуждены перспективные инвестиционные возможности и предложения. В частности, с компанией «Ал-Ражҳи Интернайшнал» подписан Меморандум по вопросу реализации инвестиционного проекта в области развития садоводства, тепличных хозяйств, переработки зерна, хлопка и продукции животноводства. В рамках сотрудничества предусмотрено расширение экспорта сельхозпродукции из Узбекистана и оказание социальной и финансовой поддержки узбекским агропредприятиям и фермерам для развития производственной цепочки в секторе. В июне планируется визит в Узбекистан делегации специалистов компании «Ал-Ражҳи Интернайшнал» для предметного обсуждения и согласования конкретных предложений. С компанией «Аль Мехбаж» обсуждены варианты сотрудничества c узбекскими фермерами по вопросам производства миндаля и орехов для дальнейшего экспорта в Саудовскую Аравию. С компанией «Сабик» поднимались вопросы взаимодействия по вопросам переработки, сертификации и повышения качества сельхозпродукции. С компанией «Almarai» прорабатывается возможность создания на территории республики совместных предприятий по производству продуктов питания, мяса птицы и молочных продуктов. С компанией «Savola» обсужден вопрос получения содействия в установлении устойчивых связей с крупными торговыми сетями, продуктовыми ритейлерами Королевства (в частности, Panda) в целях обеспечения стабильной поставки сельхозпродукции в Саудовскую Аравию и на Ближний Восток в целом.

C Фондом сельскохозяйственного развития достигнута договоренность по реализации проектов технического содействия, в том числе по внедрению системы АКИС, обучению и обмену специалистами для внедрения новейших технологий.