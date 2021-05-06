Эмир Катара отстранил от должности подозреваемого в коррупции министра финансов

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани издал в четверг указ об отстранении от должности министра финансов страны Али Шерифа аль-Эмади, арестованного ранее по подозрению в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщило Катарское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, "исполнять функции главы Минфина, помимо своих обязанностей, будет министр торговли и промышленности Али бен Ахмед аль-Кувари". Указ вступает в силу с момента его подписания и будет в ближайшее время опубликован во всех официальных вестниках страны.

В четверг решением генпрокурора аль-Эмади был арестован по подозрению в финансовых махинациях, использовании служебного положения в корыстных целях и превышении должностных полномочий. Генпрокуратура Катара на основании имеющихся у нее документов начала масштабное расследование преступлений.