Саудовская Аравия погасит кредиты более 150 жителей королевства, оказавшихся в тюрьме за долги
Власти Саудовской Аравии погасят кредиты более 150 жителей королевства, оказавшихся в тюрьме за долги, передает Trend со ссылкой на Эхо Москвы.
На эти цели наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выделит почти 3,5 млн долларов.
Акция проводится по случаю священного для мусульман месяца рамадан. Еще более 23 млн долларов наследный принц направил на благотворительность.
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