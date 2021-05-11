Глава МИД Иордании призвал соблюдать права палестинцев и сохранить статус-кво

Амман призывает соблюдать права палестинцев, в том числе на молитвенные службы, и сохранить статус-кво вокруг Иерусалима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иерусалим является красной линией. Поддержание мира и стабильности - это ключевой вопрос. Сейчас наша задача - обеспечить прекращение эскалации, - сказал он. - Все действия против палестинцев, в частности, в районе Шейх-Джаррах должны прекратиться. Статус-кво должен быть сохранен, права палестинцев должны уважаться".

"Наш приоритет - остановить эскалацию, уважать международное право, соблюдать права палестинцев и право на молитву, сохранить статус-кво и двигаться к политическому решению", - заявил министр.

По словам ас-Сафади, король Иордании Абдалла II "с нетерпением ждет, чтобы прибыть сюда [в Вашингтон] и сотрудничать с президентом США Джо Байденом, его администрацией в плане продвижения отношений в интересах мира, стабильности и процветания в регионе". Министр отметил, что обсудит с Блинкеном ситуацию в Иерусалиме, поддержание стабильности в Ираке, политическое решение кризисов в Сирии, Ливии и Йемене, а также борьбу с терроризмом.