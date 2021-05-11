Израильская армия наносит удары по складам оружия в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала обстреливать оружейные склады, размещенные в гражданских постройках в секторе Газа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия, спрятанным внутри гражданских строений в Газе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии в Twitter.
Военные предупредили мирных жителей региона об опасности и посоветовали им держаться в стороне от объектов радикального палестинского движения ХАМАС.
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