Израильская армия наносит удары по складам оружия в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала обстреливать оружейные склады, размещенные в гражданских постройках в секторе Газа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия, спрятанным внутри гражданских строений в Газе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии в Twitter.

Военные предупредили мирных жителей региона об опасности и посоветовали им держаться в стороне от объектов радикального палестинского движения ХАМАС.