Пять палестинцев погибли 14 мая в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

По меньшей мере пять палестинцев погибли, более 150 получили ранения в пятницу в столкновениях с сотрудниками израильских органов правопорядка на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в своей электронной версии палестинская газета Al-Quds.

Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.