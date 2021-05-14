Пять палестинцев погибли 14 мая в стычках с полицией Израиля на Западном берегу
По меньшей мере пять палестинцев погибли, более 150 получили ранения в пятницу в столкновениях с сотрудниками израильских органов правопорядка на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в своей электронной версии палестинская газета Al-Quds.
Как проинформировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 122 палестинца, в том числе 32 несовершеннолетних и 20 женщин. Не менее 900 человек получили ранения. В результате ударов палестинских радикалов, как сообщалось, погибли не менее девяти израильтян.
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