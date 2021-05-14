В Газе и на Западном берегу за день погибли 26 и ранены более 600 палестинцев
По меньшей мере 26 палестинцев погибли, более 600 получили ранения за минувший день в результате стычек на Западном берегу реки Иордан и ударов израильской армии в секторе Газа. Такие сводные данные, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, приводит палестинский Минздрав.
По информации ведомства, только в Газе жертвами бомбардировок стали 16 жителей. Действующие там радикальные группировки отвечают десятками ракетных залпов, в результате которых есть пострадавшие и разрушения на израильской территории. Четверо арабов погибли в Хевроне, Иерихоне, Дженине и Рамалле, еще двое - в Сальфите. Наибольшие потери - четыре человека - палестинцы понесли в Наблусе.
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