Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении на странице армии в Twitter.

"Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - говорится в сообщении. Главой службы безопасности ХАМАС является Тауфик Абу Наим.

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек.