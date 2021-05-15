ОАЭ призвали Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призывают Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий. Об этом в субботу заявил эмиратский министр иностранных дел и международного сотрудничества шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ОАЭ встревожены продолжающимся ростом насилия в Израиле и Палестине. Мы присоединяемся к другим странам в призыве к немедленному прекращению насилия и боевых действий, - приводит его заявление МИД ОАЭ на своей странице в Twitter. - ОАЭ призывают обе стороны предпринять немедленные шаги по прекращению огня, а также начать политический диалог и проявить максимальную сдержанность в своих действиях".

Глава МИД также добавил, что ОАЭ готовы поддержать все усилия по достижению мира и стабильности в регионе.

"Воздерживаться от провокаций и вместо этого стремиться к снижению напряженности - вот признак истинного лидерства в этот момент кризиса", - подчеркнул он.