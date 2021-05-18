Израиль обстрелял отделение Красного полумесяца в секторе Газа
Вооруженные силы Израиля обстреляли отделение катарского Красного полумесяца в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает министерство иностранных дел Катара.
«Катар выражает решительное осуждение бомбардировкам израильскими оккупационными силами здания Катарского Красного Полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении.
Как сообщает сама организация, в результате обстрела погибли два палестинца, еще десять пострадали.
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