Израиль обстрелял отделение Красного полумесяца в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля обстреляли отделение катарского Красного полумесяца в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщает министерство иностранных дел Катара.

«Катар выражает решительное осуждение бомбардировкам израильскими оккупационными силами здания Катарского Красного Полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении.

Как сообщает сама организация, в результате обстрела погибли два палестинца, еще десять пострадали.