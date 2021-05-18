Египет призвал Израиль воздержаться от ударов по медицинским объектам в Газе

Египет призвал Израиль не увеличивать интенсивность ракетных обстрелов сектора Газа и воздержаться от нанесения ударов по медицинским объектам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

"Каир связался с израильскими официальными лицами и попросил их не наращивать темпы операции, а также воздержаться от нанесения ударов по объектам медицинского назначения", - цитирует телеканал свой источник.

Египет предпринимает активные посреднические усилия, пытаясь добиться от сторон прекращения огня, однако они пока не увенчались спехом.

В понедельник Минздрав прибрежного анклава объявил о прекращении тестирования населения на коронавирус из-за остановки в результате израильских обстрелов единственной в анклаве лаборатории.