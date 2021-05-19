Египет до конца мая продлил ограничительные меры по коронавирусу
Правительство Египта приняло в среду решение продлить до конца мая ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как было объявлено по итогам заседания, магазины, кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные заведения в стране должны завершать работу к 21:00, передает египетское государственное телевидение.
До конца мая запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках.
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