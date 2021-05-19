Египет до конца мая продлил ограничительные меры по коронавирусу

Правительство Египта приняло в среду решение продлить до конца мая ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как было объявлено по итогам заседания, магазины, кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные заведения в стране должны завершать работу к 21:00, передает египетское государственное телевидение.

До конца мая запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках.