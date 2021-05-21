Вице-президент США обсудила с королем Иордании урегулирование ближневосточного конфликта

Вице-президент США Камала Харрис обсудила в четверг с королем Иордании Абдаллой II урегулирование палестино-израильского конфликта.

"Харрис проинформировала короля об интенсивных дипломатических усилиях США по оказанию поддержки поиска пути к прекращению огня в Газе, [Харрис и Абдалла II] пообещали продолжать работу по деэскалации напряженности", - отмечается в распространенном Белым домом письменном заявлении по итогам телефонного разговора.

Харрис и Абдалла II также "согласились с неотложной необходимостью решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии и пообещали тесно сотрудничать" для урегулирования кризиса в этой стране.