Палестина поблагодарила международных посредников за перемирие между Израилем и ХАМАС

Руководство Палестины выразило благодарность международным посредникам за усилия по достижению перемирия между Израилем и контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии палестинского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что палестинская сторона "высоко ценит усилия, приложенные Египтом, Катаром и Иорданией, а также администрацией США, ЕС и ООН ради достижения этой цели".

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.