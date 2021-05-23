Катарское общество Красного Полумесяца начало кампанию по сбору $16 млн для палестинцев

Катарское общество Красного Полумесяца объявило о начале кампании по сбору средств для палестинцев из Иерусалима, Западного берега реки Иордан, а также из сектора Газа, пострадавшего в результате недавнего обострения конфликта между Израилем и радикальными палестинскими группировками. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится на ее странице в Twitter.

Как уточняет информационный портал Doha News, всего планируется собрать порядка 60 млн катарских риалов ($16,4 млн) в течение шести месяцев для нужд 593 тыс. человек.

17 мая представительство Катарского общества Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось бомбардировке со стороны израильской авиации. В результате атаки погибли не менее двух палестинцев, еще 10 человек получили ранения. Действия властей Израиля в организации назвали нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.