В Сирии пройдут президентские выборы

Выборы президента состоятся сегодня в Сирийской Арабской Республике, фаворитом на них выступает действующий глава государства Башар Асад. Как сообщил на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон, в волеизъявлении примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, голосование будет проходить на 12 102 избирательных участках, которые откроются в 07:00 и будут работать до 19:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рахмон отметил, что власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом.

Как пояснил глава МВД, вся территория Сирии включена в единый избирательный округ, поэтому граждане смогут проголосовать в любой провинции, где они в данный момент находятся.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.