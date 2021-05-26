Военные США пока не собираются уходить из Сирии

Американский контингент пока остается в Сирии, поскольку, по мнению Вашингтона, еще не ликвидирована террористическая угроза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов.

На вопрос, останется ли американский контингент до полного урегулирования в Сирии, пресс-секретарь утверждал, что США находятся на сирийской земле для противодействия ИГ. "Они [военные США] не вовлечены в другие, более широкие вопросы внутри Сирии, связанные с гражданской войной. Они сражаются с ИГ, в итоге решать главнокомандующему, как долго они там будут", - сказал Кирби.