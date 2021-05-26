Военные США пока не собираются уходить из Сирии
Американский контингент пока остается в Сирии, поскольку, по мнению Вашингтона, еще не ликвидирована террористическая угроза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге для журналистов.
На вопрос, останется ли американский контингент до полного урегулирования в Сирии, пресс-секретарь утверждал, что США находятся на сирийской земле для противодействия ИГ. "Они [военные США] не вовлечены в другие, более широкие вопросы внутри Сирии, связанные с гражданской войной. Они сражаются с ИГ, в итоге решать главнокомандующему, как долго они там будут", - сказал Кирби.
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО)
Лента новостей
Сталелитейные заводы Ирана произвели за четыре месяца 2021 года нерафинированной стали на 9,6% больше, чем в 2020 году
Восстановление консульства США в Иерусалиме призвано улучшить связи с Палестиной - пресс-секретарь Белого дома
Глава МИД Азербайджана встретился с представителями Австрийско-азербайджанской торговой палаты (ФОТО)
Сообщение об обстреле азербайджанскими пограничниками территории Армении не соответствует действительности - ГПС
Известные спортсмены призвали наших соотечественников присоединиться к благотворительному марафону YAŞAT (ФОТО)
Первая тюркская цифровая медиа-платформа также будет предоставлять миру информацию о Карабахе – Real TV (ВИДЕО)
Первая единая медиаплатформа тюркоязычных стран - расширенный видеорепортаж с церемонии презентации проекта «Тюркский мир»
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время связи между Азербайджаном и Ираном находятся, возможно, на самом высоком уровне за всю историю нашего сотрудничества
Удивительная история о том, как Таир Салахов благословил и поженил Муслима Магомаева и Тамару Синявскую (ФОТО)
В нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе важно как никогда – вице-премьер РФ
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA за безопасность полетов при грузовых авиаперевозках
Пассажироперевозки между городами и районами Азербайджана будут организованы на основе специнструкции - минтранс
Отношения Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана должны быть примером для азербайджанских и турецких СМИ - Миршахин Агаев
В Азербайджане предлагается включить стаж работников ряда сфер в выслугу лет в особом виде госслужбы
Национальная палата предпринимателей Казахстана готова содействовать развитию сотрудничества с Туркменистаном