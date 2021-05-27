Катар пообещал направить $500 млн на восстановление сектора Газа
Катар продолжит поддерживать палестинцев, направит $500 млн на реконструкцию сектора Газа, сообщил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"По указу его высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, эмира Катара, Катар объявляет о помощи $500 млн на реконструкцию Газы", - сказал глава катарского внешнеполитического ведомства.
Аль Тани добавил, что Катар продолжит поддерживать палестинцев, чтобы достичь справедливого и продолжительного решения..
Помимо Катара помочь восстанавливать сектор Газа ранее уже вызывались Египет и США. Каир заявлял, что потратит на помощь газе $500 млн, а США обещали $37,5 млн немедленно и миллионы на помощь в развитии позже.
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