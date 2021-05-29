Саудовская Аравия сняла введенный из-за пандемии запрет на въезд в королевство из 11 стран

Саудовская Аравия снимает с 30 мая введенный из-за пандемии нового коронавируса запрет на въезд в королевство из 11 стран. Об этом сообщило в субботу МВД страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 01:00 30 мая разрешен въезд в королевство приезжающим из Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, ОАЭ, Португалии, США, Франции, Швеции, Швейцарии, Японии, - приводит текст распоряжения ведомства Саудовское агентство печати. - К ним будет применен санитарный карантин". Как отмечается, решение принято после анализа эпидемической ситуации в этих странах, "которая демонстрирует стабильность и эффективность контроля за пандемией".

3 февраля королевство приостановило въезд в страну из 20 государств в качестве меры предосторожности в рамках усилий по контролю и предотвращению распространения коронавируса. МВД объявило тогда о временном запрете на въезд в страну прибывающим из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Португалии, США, Турции, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Японии. Запрет затрагивал также путешествующих из других стран, если они проезжали через одно из этих государств в течение двух недель до момента подачи документов на въезд в королевство.

С конца декабря и до 17 мая в Саудовской Аравии действовали жесткие ограничения на въезд. Жителям страны не рекомендовали выезжать из страны, за небольшим исключением воздушное, сухопутное и морское сообщение не осуществлялось. После 17 мая запрет на поездки за границу был отменен для всех, кто прошел вакцинацию. К полетам допускаются также те, кто переболел COVID-19 в течение последнего полугодия, а также лица младше 18 лет, оформившие специальную страховку. Для доступа на территорию аэропорта и на борт самолета пассажир должен загрузить в свой телефон специальное приложение, в котором содержится вся информация о прохождении им вакцинации или сведения о перенесенном заболевании.