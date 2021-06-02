Не менее 23 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса

По меньшей мере 23 африканских мигранта утонули в результате кораблекрушения у берегов Туниса при попытке пересечь Средиземное море от Ливии до Италии. Об этом сообщил представитель тунисского Красного Полумесяца агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Военно-морские силы [Туниса] спасли 70 мигрантов, в то время как другие 23 утонули в лодке <...> на пути из Ливии в Европу", - сказал он.

Представитель организации добавил, что на борту судна находились более 90 человек.