Михаил Гусман об Эмире Катара Тамиме бин Хамаде Аль Тани в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности Эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.
Trend представляет вниманию читателей видеозапись передачи.
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