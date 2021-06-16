Мохаммед бен Рашид одобрил создание Совета по геномике ОАЭ

Вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум одобрил создание Совета геномики ОАЭ для обеспечения системы здравоохранения мирового уровня, передает Trend со ссылкой на WAM.

Новый совет, который возглавит член Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Исполнительного офиса Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бен Мохамед бен Заид Аль Нахайян, будет регулировать, контролировать и направлять внедрение Эмиратской программы генома в систему здравоохранения через всю страну.

Включение геномики в экосистему здравоохранения является частью усилий ОАЭ по осуществлению терапевтических и профилактических программ, которые помогают снизить распространенность генетических нарушений, инвалидности и смертности.

Совет будет контролировать выполнение государственных программ геномики и предлагать законодательные акты, регулирующие эту область, в координации с регулирующими органами здравоохранения по всей стране. Он будет регулировать сбор и хранение данных, а также установит систему выдачи этических норм и разрешений для всех программ геномики.

В рамках своей роли в управлении множеством новых программ, включая национальную программу биобанкинга, совет будет поддерживать технологические стартапы и компании и налаживать партнерские отношения с ведущими мировыми технологическими фирмами для проведения передовых исследований в области геномики.

В обязанности совета входит поддержка новых инновационных методов лечения редких и хронических заболеваний, а также разработка программ обучения и повышения квалификации, а также инкубаторов знаний для создания следующего поколения профессионалов в области омики.