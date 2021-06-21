Катар подготовит 1 млн доз вакцины от коронавируса для болельщиков к ЧМ-2022

Власти Катара подготовят 1 млн доз препарата против вызываемого новым коронавирусом заболевания для болельщиков, которые намерены посетить эмират в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье на встрече с журналистами премьер-министр и глава МВД страны шейх Халед бен Халифа Аль Тани.

Существует вероятность того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан. Катар не позволит болельщикам входить на стадионы без полной вакцинации от коронавируса, поэтому в настоящее время мы ведем переговоры с одной из компаний о поставке 1 млн доз вакцины", - приводит его слова Катарское информационное агентство.

"Главная цель вакцинации тех, кто приедет в Катар на чемпионат мира по футболу, - это защита здоровья гостей и жителей страны", - уточнил глава кабмина. Он также добавил, что в самом Катаре с населением 2,75 млн человек "в течение ближайшей недели уже 72% жителей будут привиты как минимум одной дозой".