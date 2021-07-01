Документы для разрешения на возведение АЭС в Египте передали регулятору страны
Управление по АЭС Египта (NPPA) передало Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) пакет документов, необходимых для получения разрешения на сооружение первого и второго энергоблоков атомной электростанции (АЭС) "Дабаа". Об этом говорится в сообщении Росатома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это важная цеха в реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа". Как только разрешение будет выдано стороны смогут приступить к полномасштабному строительству", - отмечает госкорпорация.
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