Документы для разрешения на возведение АЭС в Египте передали регулятору страны

Управление по АЭС Египта (NPPA) передало Управлению по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) пакет документов, необходимых для получения разрешения на сооружение первого и второго энергоблоков атомной электростанции (АЭС) "Дабаа". Об этом говорится в сообщении Росатома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это важная цеха в реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа". Как только разрешение будет выдано стороны смогут приступить к полномасштабному строительству", - отмечает госкорпорация.