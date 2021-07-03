На западе Ирака боевики подорвали две опоры линии электропередачи

Боевики подорвали в субботу две опоры линии электропередачи (ЛЭП) в западной иракской провинции Анбар. Как сообщил телеканал Al Arabiya, в результате атаки без электричества остались районы Хадита и Эль-Каим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как напоминает телеканал, подобные диверсии с подрывом участков ЛЭП имели место в ночь на субботу на севере Ирака близ городов Мосул и Киркук.

В пятницу из-за участившихся атак на энергетическую инфраструктуру и перебоев с электроэнергией в условиях жары власти арабской республики объявили о проведении специальных мер по ограничению расходования электричества в различных регионах, а также по обеспечению безопасности ЛЭП страны с привлечением армии, полиции и шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

29 июня министр электроэнергетики Ирака Маджид Махди Хантуш подал главе правительства Мустафе аль-Казыми прошение об отставке из-за сложившейся в отрасли ситуации. На прошлой неделе из-за диверсий и технических сбоев, вызванных повышенной нагрузкой на устаревшие ЛЭП в условиях сильнейшей жары, полностью без света на какое-то время осталось население девяти иракских провинций.