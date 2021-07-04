Судно Ever Given покинет водную артерию 7 июля
Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, покинет главную водную артерию Египта 7 июля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье руководство канала.
На мероприятии будет присутствовать как руководство компании, так и руководство Суэцкого канала, включая главу администрации водной артерии Усаму Рабиа, подчеркивается в сообщении.
30 июня телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что руководство Суэцкого канала пришло к соглашению с компанией - владельцем Ever Given о том, что она выплатит 540 млн долларов в качестве компенсации за причиненный водной артерии ущерб.
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